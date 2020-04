Anderhalve week geleden dook de Trophylijst van Telling Lies opeens op, dus een release leek aanstaande. Dit is inderdaad het geval, want uitgever Annapurna heeft laten weten dat de consoleversie van de full motion video-titel op 28 april te vinden zal zijn in de PlayStation Store.

Telling Lies is de nieuwste game van Sam Barlow, die ook verantwoordelijk was voor het goed ontvangen Her Story. In de game zit je voor een laptop die je in bezit hebt gekregen van een onbekend iemand. Hierop zijn video’s te zien van vier personen over een tijdsspanne van twee jaar. Al hun verhalen linken aan één incident en jij moet dit incident ontrafelen.

De releasedatum van Telling Lies voor consoles wordt gevierd met een trailer, die je hieronder kan checken.