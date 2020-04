Bijna een jaar geleden gaf Junkfish al aan dat er gewerkt wordt aan Monstrum II. Opmerkelijk genoeg is het eerste deel nog steeds niet verschenen voor de PS4 ondanks dat de game al een lange tijd geleden werd aangekondigd. Maar het is nu eindelijk bijna zover: deze horror survival game is van een releasedatum voorzien en zal verschijnen op 22 mei.

Deze releasedatum geldt alleen voor de digitale versie. De fysieke editie wordt namelijk uitgesteld vanwege het coronavirus. Samen met de releasedatum werd er ook een nieuwe trailer vrijgegeven die je hieronder kunt bekijken.

Ben je benieuwd naar wat Monstrum voor een game is? Lees dan zeker even onze preview.