Als je Borderlands 3 uitspeelde, dan werd de Mayhem modus ontgrendeld. Vandaag wordt de game voorzien van een update die Mayhem 2.0 in Borderlands 3 introduceert.

Na deze update hoef je niet meer naar de sokkel te gaan in Sanctuary 3 om de Mayhem modus te activeren. Dit kan je nu gelijk via je ECHO doen. Er zijn tien Mayhem levels en hiermee kan je uiteindelijk de meest krachtige legendary loot in het spel verdienen. Ook zijn er 25 nieuwe modifiers variërend van Easy, Medium, Hard tot Very Hard. Welke je krijgt wordt willekeurig gedaan, maar hoe hoger je level hoe meer moeilijke modifiers je toegewezen zal krijgen.

Als je in de multiplayer speelt dan wordt het Mayhem level bepaalt door degene die host. Maak je gebruik van matchmaking, dan zal je samen worden gevoegd met spelers die hetzelfde level hebben als jij.