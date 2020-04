De release van Sakura Wars nadert met rasse schreden, want we mogen op 28 april allerlei demonen gaan verslaan. De game speelt zich af in een alternatieve tijd in Tokio anno 1940 en de wereld verkeert op de rand van een oorlog. Gelukkig staat de Flower Division paraat en je maakt met deze groep kennis in de verschenen openingsvideo.

Deze video krijg je te zien wanneer je de game voor het eerst opstart en hierin wordt de kleurrijke en diverse cast geïntroduceerd. Daarnaast krijg je ook een indruk van waar het verhaal over gaat en tegen wat voor soort vijanden je het zult moeten opnemen. De intro video is voorzien van een pakkend thema met hier en daar wat jazz elementen.

Onze review van Sakura Wars mag je volgende week verwachten.