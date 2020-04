Jurassic World komt kwalitatief nog niet tot aan de knieën van Spielbergs amper te evenaren origineel uit 1993. Dat neemt echter niet weg dat dit vierde deel in de franchise best amusant was, een trend die verdergezet werd door opvolger Jurassic World: Fallen Kingdom. In 2021 zou Jurassic World: Dominion de nieuwe trilogie moeten afronden. En daar hoort misschien wel een gloednieuwe videogame bij…

Wie op zoek gaat naar een Jurassic World videogame, komt van een redelijk kale reis terug. De management sim Jurassic World: Evolution mocht er best zijn, maar daar blijft het zo’n beetje bij. Recent heeft Universal echter een trademark ingediend voor Jurassic World: Aftermath, wat erop zou kunnen wijzen dat een nieuwe titel in ontwikkeling is. De nadruk ligt op ‘zou’; een trademark is verre van een afgewerkte game.

Als we het hebben over de Jurassic World IP, zien wij persoonlijk een actiegame met horrorinvloeden wel zitten. Of zou Aftermath eerder een direct vervolg worden op Evolution? De toekomst zal het uitwijzen.