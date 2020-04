Michael Mando is een gevierd acteur met een mooie filmografie achter zijn naam. Toch kennen veel gamers hem vooral als de man achter Vaas, de charismatische slechterik uit Far Cry 3. Om Vaas tot leven te brengen, maakte Ubisoft gebruik van Mando’s stem én uiterlijk, wat de geloofwaardigheid van deze snoodaard alleen maar de hoogte injoeg.

Acht jaar na de release van Far Cry 3 heeft Vaas nog steeds niets aan kracht ingeboet. Tijdens een AMA op Reddit kwam het personage dan ook meermaals ter sprake. En tussen de antwoorden die je verwacht op dit soort evenementen, treffen we plots een subtiele hint aan naar een mogelijke terugkeer van het personage. Mando teast er alleszins vrolijk op los.

Keert Vaas binnenkort terug naar het land van de levenden? En zo ja, in welke vorm? De antwoorden op deze vragen moeten we jullie helaas nog schuldig blijven, al houdt dat jullie vast niet tegen om er hieronder reeds op los te speculeren.

“Vaas is my spirit animal – having co-created that character is something that will always be dear to me. I still get recognized as Vaas, and I still feel the outpouring of love for that character – makes me very happy. Who knows… maybe I will reprise the role very soon? :p Thank you for watching xo.”