Watch Dogs: Legion had op 6 maart dit jaar moeten verschijnen als de game niet was uitgesteld door Ubisoft. De uitgever schoof vorig jaar veel titels vooruit naar aanleiding van een hoop kritiek op Ghost Recon: Breakpoint. De nieuwe releasedatum voor de derde Watch Dogs game is nog niet bekend, maar mogelijk is het een next-gen launch game.

Volgens VideoGameChronicle heeft Ubisoft de zinnen gezet op een release in het najaar en dan specifiek bij de release van de next-gen consoles. Ubisoft is altijd een uitgever die gelijk met nieuwe games komt bij de release van een nieuw platform, dus een nieuwe Watch Dogs is dan zeker een mooie titel.

Mocht dit kloppen, dan is de kans groot dat de current-gen versie ook dan pas verschijnt als zijnde een cross-gen release. Daarnaast kan dat ook betekenen dat de nieuwe Assassin’s Creed pas later uitkomt, twee Triple-A titels op dezelfde dag uitbrengen is niet iets wat heel vaak voorkomt. Zeker niet vanuit één uitgever.