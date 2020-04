Review: MotoGP 20 – Voor de meeste MotoGP-fans zal het wel even slikken geweest zijn aan het begin van het jaar. Door de uitbraak van het Covid-19-virus dat momenteel de wereld in zijn greep houdt, zijn er een hoop races van het echte seizoen afgelast of uitgesteld. Heel wat fans komen dus niet aan hun trekken, maar hier komt nu snel een einde aan. Op de eerste echte race zullen we nog wel even moeten wachten, maar Milestone brengt in de tussentijd wel MotoGP 20 uit. In tegenstelling tot de echte rijders die hun motoren nog niet hebben kunnen laten brullen op het nieuwe Finse circuit, kan jij dit vanaf vandaag wel doen – virtueel, welteverstaan. Nu is de vraag natuurlijk: kan deze game onze honger naar een nieuw MotoGP seizoen stillen of zal er niets aan de situatie veranderen?

Manage je team naar glorie

De Managerial Career modus werd in 2018 uit de MotoGP-serie gehaald. We weten nog steeds niet waarom dit gebeurde, maar we weten wel dat deze modus nu gedeeltelijk terug is. De Managerial Career modus is nu namelijk verwerkt in de carrièremodus die we elk jaar al zagen. Je bent een jonge knaap die het wil maken in de wereld van de motoren en je kan hierbij zelf kiezen of je start in MotoGP, Moto 2 of Moto 3, om je zo op te werken tot een legende. Je kan je aansluiten bij één van de bestaande teams, al zijn dit niet al je opties. Er zijn namelijk ook fictieve teams met sponsors vanuit de racewereld. Zo start je eigenlijk je eigen unieke team op, wat een leuke vernieuwing is.

Ook zal je nu zelf je personeel moeten samenstellen en je budget in de gaten moeten houden. Zoek een Personal Manager, een Chief Engineer en een Data Analist die jou helpen op de weg naar glorie. Manage je team zodat er zoveel mogelijk onderzoekpunten verzameld worden, zodat je je motor kan upgraden. Dit management aspect is een leuke toevoeging en geeft je iets om te doen tussen de raceweekends door. Een raceweekend bestaat nog steeds uit vrije trainingen, de kwalificatie en de race. Tijdens de vrije trainingen kan je een paar kleine testjes doorlopen om wat extra appreciatie van je team te krijgen. Ook de wintertest en een test halverwege het seizoen zijn terug, waarbij je verschillende prototypes van je motor kan testen.

Voor de rest kent de game de gebruikelijke modi, zoals Time Trials, losse races, losse kampioenschappen, de historische modus en een online modus, waar op het moment van schrijven nog geen mens vinden is. Deze modi zijn eigenlijk zeer beperkt en je doet er hetzelfde als in de carrièremodus, namelijk racen. De historische modus heeft echter een stap achteruit gezet, want in plaats van historische hoogtepunten, bevat die nu gewoon races die op willekeurige circuits plaatsvinden. Met deze races verdien je valuta als je in de top 3 eindigt en met deze valuta kan je dan oude rijders en teams kopen om te gebruiken in de andere willekeurige races.

Na elke race heb je de keuze uit drie rijders of teams om aan je collectie toe te voegen. Aan sommige rijders en teams is een hogere waarde toegekend, en de rijders en teams met een hogere waarde laten zichzelf natuurlijk minder zien. Je zal dus een portie geluk en zeer veel tijd nodig hebben om je collectie te vervolledigen. Met andere woorden: de historische modus is een sleur om te spelen en het is een hele opgave om alles te verzamelen. Ikzelf ben na 20 uur in de modus nog steeds geen zeldzame rijder of team tegengekomen, wat toch wel demotiverend is. Hoe hoger de moeilijkheidsgraad, hoe groter de beloning, dus als gemiddelde speler zal je wel even zoet zijn met deze modus. Ik raad je echter aan om het op de gewone carrièremodus te houden, want die is leuker.

Deze keer wel meer realisme?

Al jaren wordt ons meer realisme beloofd en deze keer moet ik toegeven dat de ontwikkelaar woord houdt. Er is bijvoorbeeld gewerkt aan het realisme bij het remmen, met als gevolg dat ik in mijn eerste bochten regelmatig over mijn motor vloog en het circuit van wel heel dichtbij verkende. MotoGP 20 ziet er niet alleen beter uit, het voelt ook beter aan. Er is een duidelijk verschil voelbaar tussen de motoren van de verschillende klassen. Ook zijn er vernieuwingen op vlak van bandbeheer. Zo kan nu de ene kant van je band meer versleten zijn dan de andere als je meer bochten naar die bepaalde kant maakt. Verder is er ook brandstofmanagement toegevoegd, maar dit lijkt voor release nog niet goed te werken. Tijdens sommige races zuipt je motor twee tot drie keer meer benzine dan tijdens andere races.

De AI beweegt zich realistisch en is niet vies van wat fysiek contact. Zij zullen waarschijnlijk niet naar de regels rond ‘social distancing’ geluisterd hebben. Rem een beetje te vroeg en ze zijn je voorbij of ze rijden los op je achterwerk in. Nu we ‘social distancing’ blijkbaar toch achterwege laten, kan ik melden dat de crash physics erop vooruit zijn gegaan. Zeker in de lagere categorieën maakt ook de AI regelmatig fouten en regent het dus valpartijen. Deze moet je proberen te ontwijken en dit levert wel grappige taferelen op als je voor jou een cluster van vier rijders het asfalt ziet opzoeken. De auto-pilot durft jou ook al eens richting de barrière of een andere rijder te sturen. Grappig, totdat je aan je kwalificatierondje of -wedstrijd moet beginnen met schade aan je motor waar je helemaal niets aan kon doen. Dit zou ook aangepast mogen worden.

Even van de baan

De hierboven vermelde valpartijen vinden voornamelijk bij de start plaats, wanneer iedereen nog meer opeengepakt rijdt. Deze valpartijen zorgen echter wel voor wat haperingen in het spel. Dit is zeker niet lang en dus geen ramp, maar ik vermeld het wel even omdat het ervoor kan zorgen dat je je rempunt mist en zo zelf in het decor belandt. Nog een puntje van kritiek is dat je niet kan zien welke teams beter zijn dan anderen. Je ziet dit een beetje door naar de vooropgestelde doelen te kijken, maar als vijf teams je vragen om te winnen, vraag je je logischerwijs af welke motor je dan het makkelijkst bij die zoete overwinning kan brengen. Je kan dus ook niet zien wat de upgrades precies met je motor doen. Er wordt wel aangegeven dat je motor meer aerodynamisch is, maar is dat ook zo?