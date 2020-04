Rockstar Games heeft weer een nieuwe update voor Grand Theft Auto klaarstaan en die voegt zes nieuwe missies aan de game toe. Het gaat om een serie van missies die draaien om Gerald, een partner van Lamar Davis die zijn geld binnenhaalt met de verkoop van drugs.

Gerald weet dat zijn inkomsten zullen gaan teruglopen en daarom is het zaak om nieuwe opdrachten aan te gaan, zodat hij voldoende centen heeft om de criminele wereld achter zich te laten. En dat is waar jij om de hoek komt kijken, je zult Gerald moeten gaan helpen.

Dit zul je doen in de Contact Missions waarvan Rockstar Games een omschrijving heeft vrijgegeven, zie hieronder. Deze missies zijn apart van elkaar te spelen en voor de gezelligheid is het mogelijk om ze met maximaal vier man in coöp aan te gaan.

De missies zijn via het Jobs menu toegankelijk, ook kan je een bezoekje brengen aan het appartement van Gerald. Je kunt hem via de map gemakkelijk vinden door de navigatie uit te zetten naar de ‘G’ op de kaart.

Make Ends Meat – Het is niet pluis in dit slachthuis… Geralds rivalen brouwen er hun drugs voordat ze de straten ermee overspoelen. Reken af met de bendeleden die de boel bewaken en zorg dat je hun receptenboek te pakken krijgt. Makkelijk is anders, want er moet een kluis worden gekraakt.

Go Figure – Een slimme rivaliserende dealer verstopt cocaïne in actiefiguurtjes en Gerald heeft een tip gekregen dat zijn zaakjes in de kijker lopen. Haal de bus op om de geleverde figuurtjes op te sporen en te bemachtigen. Zorg dat je op alles, maar dan ook alles, bent voorbereid.

Fast Peddling – Bikers proberen Geralds business over te nemen en gaan waar ze maar kunnen onder zijn prijzen zitten. Breng ze even goed aan hun verstand wat je daarvan vindt door voorraden te stelen van hun bedrijven.

Deal With It – Een deal is flink uit de klauwen gelopen en je moet het zoekgeraakte product vinden waar Gerald een zender op heeft geplaatst. Rivaliserende bendes weten dit misschien ook, dus stel de spullen veilig én houd ook nog even de politie op afstand.

Bad Companies – Genoeg is genoeg! Gerald wil permanent af van een rivaliserende bendeleider, maar hij moet hem eerst nog wel even zien te vinden. Om de rivaliserende leider uit zijn tent te lokken, moet je zijn crew uitschakelen.

End Product – Gerald wil in één grote monsterdeal al zijn merchandise verkopen aan een lokale koper. Zorg dat deze deal soepel verloopt.