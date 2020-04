Het nieuwste deel in de Captain Tsubasa serie zal ook in het Westen verschijnen, dit nadat sommige eerdere delen dat verzuimden. Bandai Namco brengt de game daarom flink onder de aandacht en doet dat door regelmatig nieuwe trailers vrij te geven. De nieuwste video staat alweer gereed en is onder dit bericht te bekijken.

In de nieuwste trailer van Captain Tsubasa: Rise of New Champions wordt het Duitse nationale jeugdelftal voorgesteld. Dit is één van de sterkste teams in de game, want ze zijn zowel aanvallend als defensief erg effectief. Het is nog niet bekend wanneer de game zal verschijnen, maar het zal in ieder geval dit jaar zijn.