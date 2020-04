Ondanks dat veel MotoGP-fans nog lang moeten wachten op de eerste echte wedstrijd, kan je nu wel aan de slag op de virtuele racebaan in MotoGP 20. Deze game verscheen gisteren in de schappen en is op veel vlakken verbeterd ten opzichte van de vorige delen. Om de launch te vieren is nu ook de launch trailer vrijgegeven.

Deze launch trailer laat kort wat features van de game zien en dat op een stijlvolle en snelle manier. De trailer daagt je ook uit om de grens op te zoeken op jouw weg naar glorie en doet dit op een prima wijze. Neem zeker even een kijkje, want de launch trailer steekt erg mooi in elkaar.

MotoGP 20 beviel ons goed en het oordeel kun je in de review teruglezen.