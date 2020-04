Het was de bedoeling dat Super Mega Baseball 3 deze maand zou uitkomen, maar Metalhead Software liet eerder deze maand al weten dat het ook iets later zou kunnen worden. Dat blijkt nu inderdaad het geval te zijn.

De reden voor het uitstellen laat zich natuurlijk gemakkelijk raden: het coronavirus. Gelukkig wordt het geduld van wachtende gamers niet al te lang op proef gesteld, want het honkbalspel zal op 13 mei verschijnen.

Om de teleurstelling van het uitstel wat te verzachten is er een nieuwe video uitgebracht. Die video gaat dieper in op wat er allemaal nieuw is in Super Mega Baseball 3 als je in het veld staat.