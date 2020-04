Het is al een tijdje bekend dat The Persistence ‘binnenkort‘ ook zonder PlayStation VR te spelen zal zijn, maar wanneer precies was onduidelijk. Dat verandert nu, want Firesprite Games heeft laten weten dat de non-vr variant op 21 mei uitkomt.

Het gaat hier om een aparte uitgave van The Persistence, maar degene die de PS VR-versie hebben gekocht kunnen deze versie kosteloos spelen. Ben je in het bezit van een PS4 Pro? Dan kan je genieten van 4K-beelden. De ‘nieuwe’ uitgave van The Persistence zal zowel digitaal als fysiek worden aangeboden.