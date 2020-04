Battlefield V heeft niet de meest soepele ontwikkeling na de release doorgemaakt. Zo zijn er bijvoorbeeld updates teruggedraaid na feedback van de community en ook was lang niet iedereen tevreden met de uitgebrachte content. Desalniettemin is DICE de game altijd trouw gebleven, maar ook daar komt een einde aan.

Nog niet al te lang geleden verscheen Chapter 6 voor de game en dat blijkt de laatste grote uitbreiding voor de game te zijn geweest. DICE heeft via zijn blog aangekondigd te gaan stoppen met de ondersteuning voor Battlefield V. Dit zal niet per direct zijn, want er wordt nog een update uitgebracht in de zomer.

Deze update zal wat nieuwe content bevatten, alsook wapens en tweaks voor de gameplay. Naar alle waarschijnlijkheid komt deze update in juni uit, maar het zou natuurlijk kunnen opschuiven vanwege het coronavirus. Na de uitrol is het gedaan met de nieuwe content voor de game.

Thank you all for joining this journey and we look forward to sharing more with you this summer. Having a community of your caliber is a true privilege. In the meantime, we’ll see you on the battlefield.

– Ryan McArthur, Senior Producer