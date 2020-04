Onlangs kon je lezen dat Call of Duty: Modern Warfare 3 net zoals de vorige twee delen als remaster voor de PlayStation 4 zou verschijnen. Geruchten gaven ook aan dat deze remaster al enige tijd klaar is en dat het slechts wachten is op een officiële aankondiging. Bovendien zou een release van het derde deel logisch zijn na het verschijnen van de eerste twee delen.

Nu is er een nieuwe hint opgedoken die een derde release indirect suggereert. Als je Call of Duty: Modern Warfare 2 uitgespeeld hebt, dan kun je in het bonus level ‘Museum’ rondkijken en een gevecht triggeren. In dit museum krijg je verschillende momenten uit de game te zien waar alle personages bij staan, ook in de remaster is dat niet anders.

Interessant is echter dat er op een plaquette onder concept art het onderstaande staat:

“Concept Art – 2017. Depicting a scene from August 2016. It was commissioned by an anonymous art enthusiast. Acquired by the museum in 2018. Part of the Remastered collection.”

Wat is hier interessant aan? Wel de term ‘collectie’, dat zou op twee remasters kunnen slaan, maar logischer is natuurlijk als het een compleet geheel betreft. Als het bij twee delen zou blijven zou een term als ‘paar’ beter zijn. Een collectie bevat over het algemeen ook meer dan twee items, dus dat impliceert een derde remaster.

Nu kan dat vergezocht zijn, maar met eerdere geruchten omtrent Modern Warfare 3 lijkt het een realistisch idee dat deze game er ook aan zit te komen in een nieuw jasje.