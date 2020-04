Sony en Microsoft hebben allebei hun zinnen gezet op het najaar voor wat betreft de release van de PlayStation 5 en Xbox Series X. Dat betekent ook dat ontwikkelaars voor die tijd klaar moeten zijn willen games bij de release verschijnen. Maar wat nu als de consoles worden uitgesteld?

Ubisoft zal dit najaar verschillende games gaan uitbrengen en sommigen daarvan zullen cross-gen zijn. Op dit moment gaat alles zoals gepland, maar als de next-gen consoles uitgesteld worden is Ubisoft bereid hun games ook uit te stellen. Dat impliceert ook dat ze games voor de current-gen bereid zijn uit te stellen, zodat alles synchroon verschijnt.

De indruk is ook dat het hier dan niet alleen om launchgames gaat, maar ook om games die gepland staan voor na de release. In dat perspectief is het wel goed, want dan valt er na de release van de consoles niet gelijk een groot gat tussen nieuwe releases.

De CEO van Ubisoft, Yves Guillemot, sprak hierover met de New York Times en hij zei het volgende:

“We are not seeing significant impact to our own timelines, but we are in touch with all our partners and if there’s a need to adjust in order to do what’s best for them and for our players, we will do so.”