Review: Moving Out – Na het succes van de Overcooked games brengt Team 17 opnieuw een couch coöp party game uit en dit keer gaat het om Moving Out. Deze keer rennen we niet in de keuken rond om alle gerechten op tijd te bereiden, we gaan verhuizen. Het is zaak om alle spullen zonder deuken in de vrachtwagen te laden en dat binnen een bepaald tijdsbestek. Een variant op het uiterst pleziervolle Overcooked is wat ons betreft altijd welkom en wij keken of Moving Out net zoveel plezier weet te bieden.

Welkom bij verhuisbedrijf Smooth Moves!

In Moving Out bevinden we ons in het pittoreske plaatsje Packmore, waar de mensen staan te springen om bekwame verhuizers. Gelukkig bestaat het verhuisbedrijf Smooth Moves waar jij deel van uit zult maken. Allereerst word je voorzien van een korte tutorial waarin alle gameplay aspecten worden uitgelegd en je kan kiezen uit een aantal avatars. De tutorial is kort, maar duidelijk en voor je het weet mag jij jezelf een officieel F.A.R.T-lid noemen. Dit staat voor Furniture Arrangement & Relocation Technician, oftewel… verhuizer. Stroop je mouwen maar op, want er komt heel wat meer bij kijken dan enkel objecten verslepen.

Nadat je een kleurrijke avatar hebt gekozen wordt het tijd om de echte levels te spelen. Dit begint vrij simpel met een woning dat slechts één verdieping kent, wat je dus niet al te veel problemen oplevert. Naarmate je verder komt in de game zal je reputatie ook toenemen en dat levert steeds meer vraag om jouw hulp op. Plots ontvang je een mysterieus telefoontje van een geheimzinnige klant die zijn identiteit niet wil onthullen met als opdracht merkwaardige spullen uit een verlaten loods te halen. Vragen stellen is geen onderdeel van verhuizer zijn zegt de baas en dus moet je gewoon doen wat je gezegd wordt. Veel meer van het verhaal gaan we niet verklappen, maar we kunnen wel stellen dat het een grappig en bizar avontuur is.

Sleep, gooi en sla je een weg naar de snelste tijd!

Het verhuizen van spullen klinkt als iets simpels en dat lijkt ook zo. Veel objecten zijn bijvoorbeeld aan de lichte kant en kan je dus ook naar elkaar toegooien. Denk hierbij aan verhuisdozen, broodroosters, voetballen en draagbare radio’s. Deze spullen zijn het meest simpel om te verhuizen, maar er moeten echter ook zwaardere voorwerpen als piano’s, banken en tv’s versleept worden. Dat is dus niet zo simpel, maar wanneer je in coöp speelt is het mogelijk om ook deze voorwerpen te gooien. In solo is dit niet mogelijk en moet je vooral de kracht van je rug gebruiken om deze zware objecten voort te slepen richting de laadklep van je vrachtwagen.

Daarnaast komen ook breekbare voorwerpen voor die je logischerwijs niet mag laten vallen. Gebeurt dit wel, dan valt de doos stuk en verschijnt het object terug op de originele plek – wat dus extra tijd kost. Later in de game krijg je ook nog te maken met bewegende zaken die verhuisd moeten worden. Kippen, varkens, schapen en schildpadden moeten ook in de vrachtwagen, maar die laten zich niet zomaar vangen. Ook blijven ze niet zitten op de laadklep en dus moet je goed opletten hoe je de vrachtwagen inricht. Voor je het weet rent een van de beesten plots de wagen uit en moet je er weer achteraan. Moving Out is in veel aspecten weer net zo chaotisch als Overcooked zij het niet dat er ietwat minder tijdsdruk mee gemoeid is.

Alles netjes achterlaten hoeft gelukkig niet in Moving Out en dat zorgt voor wat hilariteit. De game is verre van subtiel en er zullen dus veel ramen en deuren sneuvelen tijdens het sleepwerk. Sta je op de tweede verdieping en heb je geen zin de hele weg terug te lopen? Dan is de oplossing het raam, gooi het naar buiten of spring gewoon naar beneden zo de vrachtwagen in. Daarmee ben je niet klaar, want het inladen van de vrachtwagen is makkelijker gezegd dan gedaan. Je hebt namelijk maar een beperkte hoeveelheid ruimte en die moet je goed gebruiken. Een handige tip is om eerst de grote objecten – zoals bedden of banken – in te laden, zodat je de kleinere objecten erbovenop kunt stapelen.

Gevarieerd level design met veel dynamische elementen

Jouw doel is om zo efficiënt mogelijk alle missie gerelateerde objecten heel in te laden. Elke missie is namelijk voorzien van drie medailles die je kunt verdienen, waarbij goud voor de best mogelijke tijd staat. Met zilver was de poging erg goed en brons is voldoende. Wanneer je een level hebt uitgespeeld, speel je voor ditzelfde level optionele opdrachten vrij. Dit kunnen bijvoorbeeld opdrachten zijn als ‘laad eerst alle dozen in’, of ‘wordt niet aangereden door tegemoetkomend verkeer’. Deze zijmissies zijn soms erg origineel en geven de game daarmee wat extra replay waarde. Daarnaast weten de diverse levels je in combinatie met de extra opdrachten geboeid te houden.

Zoals al eerder aangegeven is het eerste level een eenvoudig huis met slechts één verdieping. Niet veel later komen er levels met meerdere verdiepingen voorbij, waardoor er gelijk wat meer diepgang in de gameplay komt. Je bent immers steeds op zoek naar de snelste en makkelijkste route. Veel levels zijn ook voorzien van dynamische elementen zoals liften, loopbanden en enorme ventilatoren die jou en objecten wegblazen. Ook zijn er hendels die de ene deur dichtdoen en de andere juist weer openen, waarbij je snel moet besluiten wat de juiste keuze is. Er zijn in totaal dertig missies die met het verhaal te maken hebben en die bieden voldoende variatie, waardoor geen enkel level verveelt.

Mocht je moeite hebben met de uitdagingen in de levels; geen paniek. Moving Out kent namelijk een Assist modus die de game makkelijker maakt. Zo worden de tijden voor medailles versoepeld, verdwijnen objecten in de vrachtwagen wanneer je ze aflevert en meer. Moving Out is dus voor iedereen toegankelijk en dat is zeker een pluspunt te noemen. Ook zijn er nog unieke scenario’s vrij te spelen door gouden medailles te behalen of zijmissies te voltooien. Met de gouden medailles speel je videobanden vrij waarmee je historische gebeurtenissen van Smooth Moves kunt herbeleven. Het voltooien van zijmissies zorgt ervoor dat je toegang krijgt tot de Arcade hal waar unieke uitdagingen op je staan te wachten. Kortom: genoeg content dus.

Helaas geen online coöp

Moving Out kent echter wel wat kleine gebreken die niet onbenoemd mogen blijven. Zo is het grootste gemis het gebrek aan online coöp. Natuurlijk zijn dit games die zich uitstekend lenen voor couch coöp met een groepje vrienden, maar een online multiplayer was zeker welkom geweest. Daarnaast is de soundtrack best beperkt en worden sommige stukken in meerdere levels herhaald. Enorm storend is het niet, maar het valt op een gegeven moment wel op. Daarnaast kan je de optionele opdrachten enkel bekijken voordat je een level start, want tijdens het spelen zijn ze niet te zien. Beetje onhandig als je het ons vraagt, dit zou een handige toekomstige feature kunnen zijn.