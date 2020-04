Call of Duty: Warzone is een free-to-play Battle Royale game, maar om die op de PlayStation 4 te kunnen spelen is normaliter een PlayStation Plus abonnement vereist. Die vereiste zal tijdelijk verdwijnen, zo heeft PlayStation aangekondigd. Dat betekent dat Call of Duty: Warzone door iedereen gespeeld kan worden.

Dat is mogelijk vanaf vandaag 19:00 uur tot en met aanstaande maandag 19:00 uur. Ook kunnen Warzone spelers een gedeelte van de multiplayer uitproberen waarin vijf maps beschikbaar worden gesteld. Het gaat dan om de maps: Aniyah Incursion, Hovec Sawmill, Khandor Hideout, Shoot House en Talsik Backlot.

Als je met vrienden wilt samenspelen, dan zal dat mogelijk zijn via een nieuwe tijdelijke playlist. De multiplayer kan zowel in een 6v6 als een 10v10 opzet gespeeld worden.