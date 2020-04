E-Line Media heeft Beyond Blue inmiddels al uitgebracht voor Apple Arcade en de versies voor de pc en consoles zullen snel volgen. Zo is bekendgemaakt dat Beyond Blue in de week van 8 juni zal verschijnen voor de PlayStation 4, tijdens de World Oceans Week. Een concrete dag hebben we helaas nog niet, maar een week is al redelijk accuraat.

Mocht je onze preview nog niet gelezen hebben, Beyond Blue is een leerzame game die jou meeneemt naar de oceaan om er van alles te leren over de flora en fauna die daar leeft. Gameplay technisch misschien niet héél interessant, maar het weet zeker mooie plaatjes op je scherm te toveren. De meest recente trailer check je hier beneden.