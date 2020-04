We hebben dit al meegemaakt met games als Pokémon GO, een zogenoemde ‘soft-launch’. Nu ook met een nieuwe Crash Bandicoot game. Crash Bandicoot Mobile is nu in diverse regio’s verschenen in de Google Play Store. Een iOS versie volgt waarschijnlijk later.

De game is ontwikkeld door Candy Crush ontwikkelaar King. Het is een zogenoemde runner-game à la het bekende Temple Run, zoals je in de video hieronder kunt zien. Een mobiele game is misschien niet iets waar wij als jarenlange PlayStation-fans op zitten te wachten, maar het is wel een teken dat Activision onze Crash zeker niet vergeten is.

Gisteren wisten we jullie ook al mede te delen dat een volwaardig nieuw deel van Crash Bandicoot vermoedelijk al drie jaar in ontwikkeling is en voor de PlayStation 5 zal verschijnen. Is al dit Crash-nieuws puur toeval, of gaan we binnenkort meer horen?