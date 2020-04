Van de week pikten wij het gerucht op dat Crysis Warhead, de stand-alone expansion van Crysis, wellicht ook in de aankomende remaster inbegrepen zou zitten. Crytek komt snel met een antwoord op dit gerucht, maar helaas niet het antwoord waar we op gehoopt hadden.

De website Inverse deed navraag bij Crytek over dit gerucht, maar kreeg helaas te horen dat Warhead geen onderdeel zal uitmaken van de aankomende remaster, noch dat er op dit moment plannen zijn om Warhead of de vervolgen op Crysis te remasteren. Wat ons betreft erg jammer.

Het originele Crysis verscheen een aantal jaar na zijn release op pc alsnog op de PlayStation 3, maar niet zoals we het hadden willen zien. Crysis Warhead heeft echter nooit de overstap naar consoles gemaakt, dus dit was een mooie kans geweest om het in één keer goed te doen.