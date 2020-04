De veronderstelling is dat Guerrilla Games al geruime tijd werkt aan een opvolger voor Horizon: Zero Dawn. Concreet is de ontwikkelaar er nooit over geweest, maar verschillende vacatures deden het vermoeden aanscherpen en nu duiken ook de eerste details op.

VGC meldt op basis van verschillende bronnen dat Horizon bedoeld is als trilogie, waarbij het volgende deel aanvankelijk voor de PlayStation 4 in ontwikkeling was. Dat is niet langer het geval, het project is in z’n geheel doorgeschoven naar de PlayStation 5.

De ontwikkeling is kort na de release van het eerste deel in 2017 begonnen, dus dat zou betekenen dat Guerrilla Games inmiddels behoorlijk ver zou moeten zijn. Verder laat VGC weten dat het vervolg ‘gigantisch’ is wat betreft omvang met een grote wereld en meer vrijheid om te verkennen. Tevens wordt gesteld dat de game een coöperatieve feature bevat, maar of dat in het verhaal of een aparte modus verwerkt wordt is niet duidelijk.

Een dergelijke feature had men als idee voor het eerste deel, maar werd later geschrapt. Op deze manier komt het idee dus alsnog terug. Afsluitend stelt één bron van VGC nog dat Guerrilla Games van plan was om een standalone coöp preview uit te brengen, waarbij de progressie meegenomen kan worden naar de volledige game. Of ze dat nog steeds van plan zijn is niet bekend.

Neem dit alles overigens met een korrel zout, want het is niet te verifiëren. Guerrilla Games en Sony houden de lippen over een nieuwe Horizon vooralsnog stijf op elkaar.