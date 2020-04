Jarenlang was Yuke’s de ontwikkelaar van de WWE-games en zij deden het best wel aardig. Vorig jaar kwam de laatste telg in de reeks echter van gevierd NBA 2K ontwikkelaar Visual Concepts. Echt bedreven is die ontwikkelaar nog niet in WWE-games, de titel stelde erg teleur. Een nieuw jaar betekent nieuwe kansen, maar we zullen wat langer op een nieuw deel moeten wachten.

Eerder bereikte ons het gerucht al dat WWE 2K21 geannuleerd zou zijn en nu heeft de World Wrestling Entertainment federatie dit officieel weten te bevestigen. Dit jaar verschijnt er geen WWE game en dat is de eerste keer sinds 1998. De toekomst van de franchise is echter niet in gevaar.

2K Games heeft via Twitter aangegeven dat ze maandagavond meer zullen laten weten over de toekomst van de franchise. Hierbij hebben ze ook leuke nieuwtjes te melden. Dat wekt niet de indruk dat het over en uit is.