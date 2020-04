Het is alweer een tijd geleden dat er een game verscheen met Kuifje ofwel Tintin in de hoofdrol, maar er zit weer een nieuwe titel aan te komen. Uitgever Microïds heeft een samenwerking aangekondigd met Moulinsart om een nieuwe game te ontwikkelen over het bekende personage. Deze game zal moeten verschijnen voor pc en consoles, hoewel niet bekend is of het hier om current- of next-gen consoles gaat.

Samen met deze aankondiging heeft de uitgever ook alvast wat details gedeeld. Het betreft een actie-avonturen game die de speler in een wervelwind van fantastische situaties plaatst. De spanning zoals je dat gewend bent van de strips en tekenfilms zal present zijn en natuurlijk ontbreekt het niet aan iconische personages, zoals Kapitein Haddock, Jansen & Jansen, Professor Zonnebloem en Bobby.

Hierbij gaat het niet om een bestaand avontuur uit de strips, maar om een compleet nieuw interactief avontuur. Helaas zijn er nog geen beelden vrijgegeven en ook de officiële titel is nog niet aangekondigd. Daarover zal Microïds binnenkort meer uit de doeken doen.