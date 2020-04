Begin dit jaar werd er een speciale editie van de FIA Gran Turismo Championships georganiseerd in Australië. Het officiële kampioenschap voor 2020 moet echter nog gaan beginnen. De bedoeling was dat dit in mei zou zijn op de Nürburgring te Duitsland, maar vanwege het coronavirus is een daadwerkelijk evenement momenteel niet haalbaar.

Desalniettemin gaat het kampioenschap zelf wel van start, zij het uitsluitend online. Dit heeft Polyphony Digital via het PlayStation Blog aangekondigd. Ook dit jaar zijn er weer twee kampioenschappen: de Nations Cup en de Manufacturer Series. De eerste details zijn nu bekendgemaakt.

Er zullen drie fasen zijn van elk tien rondes. Daarbij is het kampioenschap gesplitst over Europa en het Midden-oosten, Azië, Noord-Amerika, centraal en Zuid-Amerika en Oceanië. In elke fase zullen de beste racers uit elke regio uitgenodigd worden om tegen elkaar te racen in een Top 16 Superstars race.

Al deze races zullen live uitgezonden worden via YouTube, waarbij de eerste races gepland staan voor zondag 3 en maandag 4 mei. Deelname is voor iedereen mogelijk, je zult je hiervoor moeten registreren via het formulier in de Sport modus van Gran Turismo Sport. Hierbij kun je kiezen in welke serie je mee wilt doen en na je registratie zul je online races moeten rijden op bepaalde data en tijden.

De punten die je scoort op basis van je positie worden van de verschillende races bij elkaar opgeteld en dat zal je uiteindelijke positie in de ranking bepalen. Op basis daarvan worden de beste racers uitgenodigd voor een race op een hoger niveau.