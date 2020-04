Ontwikkelaars en uitgevers hebben langdurig gevraagd om cross-play functionaliteiten en waar Microsoft vrij snel overstag ging, was het Sony die de boot heel erg lang afhield. Nu, een jaar of twee later, is cross-play niet meer weg te denken en dat komt de toegankelijkheid ten goede. Cross-play biedt over het algemeen voordelen, maar Call of Duty: Warzone heeft ook aangetoond dat er een fors nadeel in schuilt.

Niet elke game is cross-play met alle platformen, dus een gedeelte valt al af. In het geval van Call of Duty: Warzone is het mogelijk om tegen pc-gamers te spelen. Datzelfde geldt voor de multiplayer, maar iedereen die de multiplayer of Warzone gespeeld heeft zal kunnen beamen dat de verhoudingen wat scheef zijn.

Pc-spelers zijn buitengewoon snel en dat levert in de multiplayer geregeld wat oneerlijke situaties op. In Warzone – waarbij de actie langduriger is – heb je helemaal te maken met een nadeel in snelheid. Tot overmaat van ramp is het pc-veld bezaaid met cheaters die onmogelijk te bestrijden zijn met een controller. Nu gaat Infinity Ward vermoedelijke cheaters bij elkaar in een match gooien en ook worden er bans uitgedeeld. Wat een oplossing is.

Lang verhaal kort, pc-spelers kunnen het speelplezier in cross-play verstoren. Nu is Call of Duty: Warzone in dit geval even het beste actuele voorbeeld, maar het is natuurlijk breed toepasbaar op allerlei soorten games met cross-play features. Zeker als de ontwikkelaar dit niet adequaat tegengaat. Best jammer, want het hele idee dat je met iedereen kunt samenspelen is natuurlijk erg prettig. Ook zijn matches dan snel gevuld.

Nu kun je cross-play in Call of Duty: Modern Warfare uitzetten om te voorkomen dat je tegenover pc-spelers geplaatst wordt. In Warzone zal de game echter aangeven dat matchmaking dan moeilijker is; onzin zo blijkt, want in een week tijd hebben we telkens binnen een paar minuten een gevulde match gehad. Tip: zet het dus uit als je Warzone gaat spelen.

Wat we hiermee echter willen aanstippen is dat een idee op papier vaak erg goed klinkt, maar in de praktijk niet altijd goed werkt. Cross-play is absoluut iets wat mag blijven, maar dan beperkt tot consoles. Dit voorkomt gedoe met cheaters en natuurlijk voordelen die pc-spelers hebben tegenover consolegamers. Een suggestie uiteraard, want het is een Jouw mening.

Misschien sta je hier heel anders in en heb je enkel last van cheaters. Als die effectief geweerd worden is er in jouw ogen niets aan de hand en kan het blijven zoals het is. Misschien ben je net zo snel als pc-spelers en ervaar je geen nadeel. Of anders, je speelt met toetsenbord en muis op de PlayStation 4, waardoor je meer gelijkwaardig speelt. Hoe dan ook, we willen hier cross-play met pc ter discussie stellen.

Het biedt absoluut voordelen, maar Call of Duty: Warzone toont ook heel duidelijk de nadelen aan. We zijn daarom erg benieuwd naar hoe jij hierover denkt. Laat je hieronder horen.