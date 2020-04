Het is moeilijk te ontkennen dat Animal Crossing een fenomeen is geworden in de hedendaagse gamewereld. Er is namelijk iets enorm aantrekkelijk aan het beleven van een vredevol, virtueel leven in een eigen ontworpen dorpje. Jammer genoeg is de franchise nog nooit op de PS4 uitgekomen, maar we krijgen binnenkort wel een game die erg dicht in de buurt komt: Doraemon Story of Seasons komt namelijk naar de PS4.

In Doraemon Story of Seasons staan logischerwijs Nobi en robotkat Doraemon centraal. Je speelt als Nobi en het is je doel om jouw unieke boerderij te maken, terwijl je ook nog eens bezoekjes brengt aan de inwoners van het aanliggende dorp. Dat dorp staat bovendien garant voor allerlei leuke nevenactiviteiten als je je boerderijvelden even beu bent gezien. Abelina Villegas van Bandai Namco omschrijft de game als volgt:

“Like the classic rambunctious adventures of Doraemon and friends, STORY OF SEASONS captures a light and fun experience for players of all ages. With heart-warming character moments and a plethora of activities, from building your town to raising horses and cattle, there’s lots of relaxing and engrossing work to be done to build the farm of your dreams!”

Doraemon Story of Seasons kwam al eerder uit op de Nintendo Switch en pc, maar komt op 4 september nu ook naar de PS4. De nieuwe trailer die dit nieuws aankondigt, kan je hieronder bekijken.