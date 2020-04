Aan het begin van dit jaar kwam Dreams, de nieuwste game van ontwikkelaar Media Molecule, exclusief uit voor de PlayStation 4. Sinds de release is Dreams al van diverse updates voorzien, waarmee onder meer nieuwe content aan het spel is toegevoegd. Inmiddels is er weer een nieuwe patch uitgebracht, alhoewel de nieuwigheden deze keer vrij beperkt zijn.

Update 2.10 is namelijk een behoorlijk kleine update. De patch is 100MB groot en is vooral bedoelt om enkele wijzigingen door te voeren. Zo zijn diverse Imp Quests eenvoudiger gemaakt om te voltooien en zijn er nog wat fixes doorgevoerd.

Hieronder lees je de patch notes van update 2.10 voor Dreams.