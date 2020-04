Square Enix is binnen enkele weken met twee remakes op de proppen gekomen. Nadat begin deze maand al de remake van Final Fantasy VII werd uitgebracht, verscheen gisteren ook Trials of Mana voor de PlayStation 4.

Trials of Mana is een 3D-remake van de gelijknamige actie-RPG die oorspronkelijk in 1995 uitkwam. De Mana-reeks is hiermee na jaren afwezigheid weer helemaal terug. Om de lancering van het spel te vieren is er vanzelfsprekend een launch trailer uitgebracht en die kun je hieronder bekijken.

Trials of Mana is nu verkrijgbaar voor de PlayStation 4. De game is fysiek te koop, maar ook digitaal via de PlayStation Store. Ook is er een demo beschikbaar, mocht je het spel eerst willen proberen. Meer weten over Trials of Mana? Lees dan hier onze review.