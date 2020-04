Afgelopen vrijdag is Deliver Us The Moon verschenen, een game van Nederlandse makelij. De Nederlandse indie ontwikkelaar KeokeN Interactive is namelijk verantwoordelijke voor deze sci-fi thriller. Om de release van het spel te vieren, is de onderstaande launch trailer vrijgegeven.

Deliver Us The Moon speelt zich af in de nabije toekomst. Alle natuurlijke bronnen van de aarde zijn uitgeput, maar gelukkig wordt er vanaf de maan energie geleverd door de World Space Agency. Wanneer de communicatie met deze groep plotseling stilvalt en ook de levering van de energie stopt, dreigt de mensheid op aarde uit te sterven.

Spelers kruipen in de huid van een astronaut die, enkel vergezeld door een kleine robot, afreist naar de maan om daar te onderzoeken wat er aan de hand is en om de mensheid te redden.