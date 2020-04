Eerder deze week dook er een nieuw gerucht op dat suggereert dat Guerilla Games momenteel werkt aan een vervolg op Horizon: Zero Dawn voor de PlayStation 5. Volgens dat gerucht zou de reeks een trilogie moeten worden en krijgt het tweede deel een nog grotere wereld en een coöperatieve feature.

Hoewel er niets officieel over bekend is, was dit niet het eerste gerucht over een vervolg op Horizon: Zero Dawn. Daar komt nog eens bij dat een recente vacature van Guerrilla Games alle geruchten verder voedt. De Amsterdamse studio zoekt namelijk een versterking voor het team van schrijvers, die “de grenzen van verhaalvertelling in open-wereld games verleggen”.

Volgens de beschrijving moet de nieuwe schrijver kennis hebben over het creëren van verhalen voor open-wereld RPG’s, online games en MMORPG’s. Ook moeten kandidaten ervaring hebben met het werken aan minstens één AAA-game. Guerrilla Games zoekt iemand die met goede ideeën komt voor quests, facties en achtergrondverhalen en deze vervolgens uitwerkt.

Natuurlijk zegt deze vacature niets specifieks over een vervolg op Horizon: Zero Dawn, maar als je alle geruchten van de laatste tijd bij elkaar op telt, ontstaan toch wel het vermoeden dat Guerrilla Games momenteel hard aan een nieuw avontuur van Aloy werkt.