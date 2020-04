Book of Demons is een hack & slash game die al sinds eind 2018 verkrijgbaar is voor de pc. Thing Trunk, de ontwikkelaar van de game, heeft nu samen met uitgever 505 Games aangekondigd dat Book of Demons ook naar de consoles komt. We hoeven niet lang meer te wachten, want het spel is vanaf 30 april verkrijgbaar voor de PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch.

Zoals gezegd is Book of Demons een hack & slash game, maar wel eentje met een twist. In plaats van wapens, beschikken spelers namelijk over kaarten. Door deze kaarten krijg je de vaardigheden die nodig zijn om je vijanden te verslaan.

Hoe dat er precies aan toegaat ziet je in de onderstaande trailer. Ook vind je hieronder nog een opsomming van de belangrijkste features van Book of Demons.