In de wekelijkse Community Update blogpost heeft Infinity Ward aangekondigd dat er op dinsdag 28 april een grote update voor Call of Duty: Modern Warfare en Call of Duty: Warzone verschijnt. Hierbij blikte de ontwikkelaar ook alvast vooruit op wat spelers zoal kunnen verwachten.

Ten eerste worden er weer nieuwe playlists voor Call of Duty: Modern Warfare geïntorduceerd. Zo keert Shoot the Ship – een playlist met enkel de maps Shoot House en Shipment – weer terug, met ditmaal ook de Cranked en Grind modi erin verwerkt. Liefhebbers van de kleinschalige Gunfight modus kunnen meerdere nieuwe variaties hiervan verwachten.

Ook wordt er met de update een nieuwe ‘master camo’ toegevoegd, al is het nog niet duidelijk hoe deze er uit gaat zien en hoe je het kunt vrijspelen. Verder hint Infinity Ward ook naar meer mogelijkheden om je wapens te customizen in de Gunsmith feature.

De ontwikkelaar deelde ook alvast een gedeelte van de patch notes en dat kun je hieronder nalezen. Zodra de update op 28 april verschijnt, wordt de volledige changelog vrijgegeven. Overigens meldde Infinity Ward ook dat er nadat je de komende patch hebt gedownload, er nog een extra Data Pack van 15GB vereist. Zodra je de game na het binnenhalen van de update opstart, zal de download van de Data Pack automatisch beginnen.