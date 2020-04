Fans van Final Fantasy XII: The Zodiac Age hebben sinds kort een wel erg handige update gekregen voor deze iteratie uit de langlopende JRPG reeks. De update zelf bevat misschien slechts twee veranderingen, maar het zijn wel functies waar de fans al een tijdje om hebben gevraagd.

De eerste nieuwe functie heeft betrekking op de soundtrack: de “The Zodiac Age” versie van Final Fantasy XII is namelijk een verbeterde versie van het origineel, met een vernieuwde soundtrack. Voordien hing je echter sowieso vast aan deze nieuwe soundtrack, maar met de komst van deze nieuwe update kan je nu gewoon switchen naar de originele deuntjes, als je daar zin in zou hebben uiteraard.

De tweede toevoeging van deze update is misschien iets belangrijker en heeft betrekking op de gameplay zelf. Character licenses kunnen namelijk vanaf nu gereset worden. Wanneer je vanaf nu dus je beide licenses kiest, dan hang je daar niet meer aan vast voor de rest van je playthrough. Via Clan Centurio’s leider Montblanc in Rabanastre kan je nu namelijk ongelimiteerd veranderingen aanbrengen.

Final Fantasy XII: The Zodiac Age maakt, net zoals vele andere Japanse titels, deel uit van de “Big in Japan” sale die momenteel gaande is. Je kan de game via deze link nu aanschaffen voor €24.99.