“De wet van Murphy” houdt in dat als iets fout kan gaan, het ook daadwerkelijk fout zal gaan. Het is een wet die al sinds het begin der tijden onze wereld in bedwang houdt en het is tevens een wet die het de laatste jaren op de Uncharted film heeft gemunt. De film probeerde lange tijd wanhopig een vaste regisseur te vinden en het casten van de verschillende personages duurde ook wel even. De huidige stand van zaken: Tom Holland speelt de rol van Nathan Drake, terwijl Mark Mark Wahlberg Sully zal portretteren. Ook Antonio Banderas zou een rol op zich nemen, maar welke specifieke rol is niet bekend. De regie ligt dan weer momenteel in handen van Ruben Fleischer, bekend van Zombieland en Venom.

Net toen de film enige “stabiliteit” wist te vinden, gebeurde er plots iets waardoor de hele wereld opeens hun huis niet meer mocht verlaten, dus opnieuw kreeg de film met uitstel te maken. Sony is echter optimistisch en heeft recent een nieuwe releasedatum voor de film vastgelegd: 16 juli 2021 is namelijk dé dag waar we allen reikhalzend naar mogen uitkijken, want dan zou de film in de zalen moeten draaien. Uncharted neemt hierbij de oorspronkelijke releasedatum van de nieuwe Spiderman film in, die nu in november van dat jaar in de zalen moet verschijnen.

De wonderen zijn de wereld nog niet uit, dus we blijven enigszins optimistisch over de Uncharted film. Sony heeft alleszins hun plannen nog steeds niet opgeborgen, dus er is nog hoop!