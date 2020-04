Vandaag de dag worden games uitgesteld bij de vleet, dit omdat het beruchte nieuwe coronavirus de wereld momenteel nog steeds in bedwang houdt. Volgens een recent nieuwsbericht, zou één van die uitgestelde games Digimon Survive zijn, een tactische game die zich afspeelt in het universum van Digimon.

Digmon Survive stond oorspronkelijk voor 2020 op de planning, maar volgens het Weekly Famitsu Magazine zou dat plan niet meer doorgaan. De officiële releasedatum werd immers veranderd van “2020” naar “TBA” (To Be Announced). Bandai Namco verklaarde echter onlangs, via Destructoid, dat deze info gebaseerd is op een misverstand.

Gezien de game nog geen specifieke releasedatum heeft gekregen, werd de releasedatum door Famitsu simpelweg verkeerd geïnterpreteerd. Digimon Survive staat dus nog steeds op de planning voor 2020, maar heeft jammer genoeg nog steeds geen specifieke releasedatum gekregen. Zodra daar verandering in komt, lees je het uiteraard ook hier.