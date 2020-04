Ook in de gamesindustrie zorgt de uitbraak van het coronavirus voor steeds meer problemen. Ontwikkelaars kunnen wel vanuit huis werken, maar dit brengt toch bepaalde beperkingen met zich mee. Eén van de games die echt hinder ondervindt van het virus, is Sword Art Online: Alicization Lycoris.

Via Twitter heeft Bandai Namco namelijk laten weten dat Sword Art Online: Alicization Lycoris is uitgesteld vanwege het coronavirus. Het spel zou oorspronkelijk op 22 mei verschijnen, maar de release is nu verschoven naar 10 juli. De uitgever treedt niet erg in detail over het uitstel en meldt alleen dat de game nu later verschijnt om zo de fans een zo goed mogelijke ervaring te bieden.

In order to ensure the best possible launch conditions for #SwordArtOnline Alicization Lycoris, we would like to share an update regarding the game's release date. pic.twitter.com/OOIXUs7wYV

— BANDAI NAMCO UK (@BandaiNamcoUK) April 24, 2020