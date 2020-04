Fallout 76 heeft een woelige periode achter de rug, maar begint nu toch stilaan de rug te rechten. De meeste recente update – Wastelanders – oogstte grotendeels tevreden reacties. Vooral de mogelijkheid om eindelijk met andere NPC’s (companions) op pad te gaan, kon op veel bijval rekenen. Gamers vragen zich echter af waarom de titel nog steeds geen huisdieren bevat. Deze klachten hebben het oor van Bethesda bereikt. Op Reddit bevestigde ontwikkelaar Jeff Gardiner alvast dat ze hiermee bezig zijn.

“Now that we have our companions system in the game, we are looking to add pets as well.”

Binnenkort zal je dus in staat zijn om je virtuele hond uit te laten in Fallout 76. Handig, aangezien dat beestje niet alleen voor de nodige gezelligheid zorgt, maar ook zijn mannetje kan staan in een rechtstreekse confrontatie met de vele gedrochten die de game rijk is. Op de vraag of je er in Fallout 76 ook ooit op uit zal kunnen trekken met meerdere companions, reageerde Gardiner met de nodige scepsis. Extra NPC’s toevoegen zou volgens hem namelijk te veel negatieve gevolgen hebben.