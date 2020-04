De PlayStation 5 is zelf nog redelijk in nevelen gehuld, maar we krijgen wel steeds meer informatie over de eerste titels die Sony’s gloednieuwe console draaiend moeten houden. Quantum Error is zo’n game, een atmosferische horrorervaring met een ongelukkige brandweerman in de hoofdrol. Veel specifieke details hebben we nog niet, maar Teamkill Media teast er lustig op los. In een recent interview bestempelde de ontwikkelaar het spel nog als “Dead Space in first person”. Klinkt veelbelovend.

“Gameplay will be very similar to a game like DOOM 3 or Dead Space but in first-person. It will be a slower paced FPS trickled with a variety of mechanics that revolve around the main character’s skills as a firefighter.”

DOOM 3 en Dead Space… Als invloeden kunnen deze games zeker tellen. Voeg hier de intrigerende eerste beelden aan toe en je begrijpt vast wel waarom we enthousiast zijn. Teamkill Media – of specifieker: hun woordvoerders, Dakoda en Micah Jones – laten het hier echter niet bij. Ze verzekeren ons dat Quantum Error niet zomaar een horrorgame wordt. De nadruk ligt niet op jumpscares, maar op het afleveren van een ongemakkelijk sfeertje, aangevuld met brandweergerelateerde puzzels.