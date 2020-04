Weinig ontwikkelaars weten zich zo te herpakken als Hello Games. Hun ambitieuze ruimte-exploratietitel No Man’s Sky werd net na de release zowat aan stukken gereten door een meute teleurgestelde gamers, maar de ontwikkelaar bleef niet bij de pakken zitten. Onder leiding van Managing Director Sean Murray bleef het hard sleutelen aan updates, die de game langzaam maar zeker uit het moeras der middelmatigheid wisten te trekken. Nu is No Man’s Sky zowaar de moeite waard.

In een recente blogpost belooft Murray dat het team nog lang niet klaar is met het ondersteunen van de game. Integendeel, we zullen nog dit jaar enkele ambitieuze updates kunnen verwachten. Over de inhoud van die updates wilde de man uiteraard nog niets kwijt, al deelde hij wel een tevreden terugblik op het recente verleden. En als je het lijstje hieronder bekijkt, kan je niet anders dan toegeven dat Hello Games goed bezig is. Petje af, jongens. Van zero to hero, het is niet voor iedereen weggelegd.

“Sometimes it’s good to take a moment and look back on the most recent steps in the No Man’s Sky journey. Beginning with Synthesis, we planned to release more regularly, and it’s encouraging to look back on how this has unfolded so far. Over the past five months, we’ve released four substantial content updates – Synthesis, ByteBeat, the Living Ship and the Exo Mech – and we’re so happy with what each of those has added to the vision of the game.”