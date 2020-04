Wie erg actief is op sociale media heeft ze vast al voorbij zien komen, de spoilers omtrent The Last of Us: Part II. Gisteren zijn namelijk beelden opgedoken die hevige plot twists en cruciale informatie van de game hebben uitgelekt.

Wie de beelden checkt loopt aanzienlijke kans dat het merendeel van het verhaal voor je verpest zal worden en dat moet je niet willen. We hebben dan ook besloten de beelden niet te publiceren noch je vertellen wat er precies te zien is, maar wees op je hoede en lees geen Tweets, berichten of andere ongein over The Last of Us: Part II.

Dit bericht is vooral een waarschuwing voor wie dacht gelekte gameplay te willen checken van The Last of Us: Part II, ons advies is: doe het niet.