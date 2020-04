Het is alweer een jaar geleden dat Days Gone op de markt kwam. Sony Bend viert de eerste verjaardag van de PlayStation 4-exclusive nu door te laten zien wat gamers voor elkaar hebben gekregen met het spelen van de game.

Gamers die Days Gone hebben gespeeld hebben daar samen 200 miljoen uur ingestoken. Dit hebben zij gedaan over 42.000 dagen. In deze tijd zijn er 45 miljoen hordes verslagen en 32 miljoen ‘infestations’. De volledige lijst met statistieken is als volgt: