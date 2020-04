Het komt geregeld voor dat de gratis PlayStation Plus games voor de komende maand lekken. Soms via advertenties die te vroeg online gaan, video’s die per ongeluk op openbaar worden gezet en meer. Dat laatste was bijvoorbeeld het geval omtrent de games voor april, nu zijn de games mogelijk weer gelekt.

Op ResetEra is de bovenstaande afbeelding gezet door een gebruiker die niet heel concreet is in waar deze afbeelding vandaan komt. Nu ziet de afbeelding er geloofwaardig uit, maar iedereen met een beetje Photoshop skills kan dit ook maken. Met andere woorden: neem het met een lading zout.

Mocht het kloppen, dan kunnen we volgende week dinsdag aan de slag met Dying Light en Dark Souls Remastered. Gezien de line-up van games de laatste maanden erg goed te noemen valt, is dit een plausibele line-up voor de komende maand. Naar verwachting maakt Sony morgen de details bekend.