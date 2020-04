Veel ontwikkelaars weten al even van het bestaan van de DualSense controller af, gezien zij games moeten maken die hiermee bestuurd moeten worden. Nu Sony de eerste informatie over de controller gedeeld heeft, is het ontwikkelaars vrij om er ook over te spreken en over het algemeen zijn de geluiden lovend.

Techland werkt momenteel aan Dying Light 2 die ook naar de PlayStation 5 zal komen en zij namen even de tijd om hun mening over de controller te delen met PushSquare. Tymon Smektala, lead game designer bij de ontwikkelaar, omschrijft de controller als heel erg fijn en durft te zeggen dat het een kanshebber is voor beste controller ooit.

“I absolutely love it. It’s an amazing design, as futuristic as we should expect in 2020 – the sci-fi times we already live in. As for the shape, we need to see how it will fit in the hands, but looking at it I get very good vibes – I think it has a chance to be one of the best in history, just big enough but neat & funky at the same time.”

Verder stelt Smektala dat de haptische feedback echt een ‘game changer’ kan zijn, meer dan mensen op dit moment verwachten. Tegelijkertijd spreekt hij ook zijn zorgen uit over de robuustheid van de controller, want hij vraagt zich af hoe goed de controller tegen stootjes kan. Iets wat hij ongetwijfeld niet uitgeprobeerd heeft.