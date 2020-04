Call of Duty: Modern Warfare krijgt geregeld updates die enerzijds problemen oplossen en anderzijds nieuwe content toevoegen. De hoeveelheid updates is ook wat toegenomen met de introductie van de Battle Pass, wat een goed teken is: de game blijft immers interessant om te spelen.

Een nadeel dat hierbij komt kijken is dat de updates groot zijn en dat kost tijd, zeker het installeren ervan kan rustig een uur duren. Daarbij komt er nog een ander nadeel om de hoek kijken en dat is dat de installatiegrootte steeds forser wordt. Sterker nog, we naderen de 200GB.

Op dit moment is Call of Duty: Modern Warfare 175.3GB groot en zoals je zondag al kon lezen komt er nog een 15GB update aan, later vandaag. De simpele rekensom brengt ons dan op meer dan 190GB vereiste ruimte.

Even iets om rekening mee te houden, zeker als je een PlayStation 4 hebt staan met maximaal 500GB. In dat kader zou het voor Infinity Ward het overwegen waard kunnen zijn om er iets aan te doen, want op een gegeven moment zal het te gek worden. Een idee is een nieuwe download met alle vereiste bug fixes en meer, zonder alle oude – niet langer relevante – content.