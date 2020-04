Vorige week kondigde DICE aan dat Battlefield V deze zomer nog één update krijgt en dat ze de game nadien laten voor wat het is. Met andere woorden: de ondersteuning komt tot een einde. Jammer, maar ook begrijpelijk. Vroeg of laat is het tijd om over te stappen naar nieuwe projecten.

Hoewel de ontwikkelaar niet echt in ging op wat deze laatste update ons zal brengen, blijkt er al het een en ander aan referenties in de game te zitten. Een dataminer heeft namelijk een nieuwe soldier set gevonden, alsook een nieuwe locatie.

De nieuwe soldier set is ‘Winterkrieg’ en dat zou een gratis epische soldaat moeten zijn. De nieuwe locatie heet ‘Al Marj Encampment’, wat aanvankelijk een onderdeel was van de geannuleerde 5v5 modus genaamd ‘Libya’. DICE zal deze gemaakte locatie dus alsnog gaan gebruiken, maar dan voor andere doeleinden.

Deze informatie is door een betrouwbare dataminer gevonden, bekend onder de naam ‘temporyal’. Neem het desondanks voor nu even met een korrel zout, DICE zal naar verwachting in mei meer details bekend gaan maken.