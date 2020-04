Het was de bedoeling dat The Last of Us: Part II op 29 mei zou verschijnen, maar vanwege het coronavirus werd de game uitgesteld naar een onbepaalde datum. Lang hebben we niet hoeven wachten op een nieuwe releasedatum, want die heeft Sony zojuist via het PlayStation Blog bekendgemaakt.

The Last of Us: Part II verschijnt nu op 19 juni. Dit zou een week voor de release van Ghost of Tsushima zijn, wat te kort op elkaar zit. Hoewel Sony het niet zo omschrijft, lijkt dat de meest logische reden voor het uitstel van Ghost of Tsushima te zijn. Echt lang is het uitstel niet, gezien die game nu op 17 juli uitkomt.