De Resident Evil franchise heeft de laatste tijd zeker genoeg roddels gekend en Stephanie Panisello, de stemactrice van Claire Redfield uit de geliefde Resident Evil 2 Remake, gooit nu nog wat olie op het vuur. Tijdens een speciale podcast waarbij verschillende stemacteurs uit de Resident Evil 2 en 3 remake samenkwamen, sprak Panisello namelijk de volgende profetische woorden uit:

“Also, Resident Evil 3 cast, hello! I know I didn’t know you guys personally, although I do feel like I’ve worked with one of you, but I think it’s a project that hasn’t come out yet, so I won’t say anything.”