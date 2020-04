In een ideale wereld waren we nu met z’n allen Cyberpunk 2077 aan het spelen, de nieuwe RPG van de Poolse ontwikkelaar CD Projekt RED. De oorspronkelijke release, die in april gepland stond, werd namelijk jammer genoeg uitgesteld. We mogen echter binnenkort toch wat nieuws rond deze titel verwachten, want onlangs werd aangekondigd dat Cyberpunk 2077 een speciale reveal krijgt op het “IGN Summer of Gaming” evenement, dat in juni zal plaatsvinden.

Wat deze speciale reveal zal zijn, werd logischerwijs nu nog niet vermeld. We kunnen waarschijnlijk wel een hoop nieuwe gameplay, een nieuwe trailer, of eventueel zelfs een eerste aankondiging van toekomstige uitbreidingspakketten verwachten. Wat het precies zal zijn, zal de toekomst moeten uitwijzen. Zodra we meer weten, lees je het uiteraard ook hier op de site.

Cyberpunk 2077 ligt op 17 september in de (digitale) winkels.