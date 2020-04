Review: SnowRunner – Eind 2017 verscheen Spintires: MudRunner, een simulator die draaide om het vervoeren van vrachten in de meest onherbergzame gebieden ter wereld. Een niche, maar populair genoeg om met een vervolg te komen. Dit vervolg laat de titel ‘Spintires’ achterwege en gaat verder met de titel SnowRunner. Dat impliceert hetzelfde als MudRunner, maar dan in de sneeuw. Toch is deze game meer dan alleen een alternatief op MudRunner. Het is in veel opzichten namelijk een verbetering en dat maakt het tot één van de betere simulators die je kunt spelen op de PlayStation 4. Waarom dat zo is, dat leggen we je graag uit.

Een sprong in het diepe

In SnowRunner word je na het opstarten in Michigan, de Verenigde Staten, geplaatst met minimaal materiaal tot je beschikking. De game bevat wat tutorials en die leggen je uit wat de basisprincipes van de gameplay zijn, zodat je de eerste opdrachten kunt voltooien. Nadat je deze tutorials doorlopen hebt weet je een beetje hoe alles werkt. Toch is het niet optimaal, want de game heeft vrij veel te bieden en de uitleg beperkt zich voornamelijk tot de belangrijkste zaken. Het resultaat is dat je redelijk veel dingen gaandeweg zult moeten ontdekken of uitvogelen. Het helpt natuurlijk wel als je MudRunner gespeeld hebt, want dan ken je de werking van het geheel al enigszins. Toch heeft de ontwikkelaar het behoorlijk over een andere boeg gegooid met dit nieuwe deel.

Zodra je eenmaal vrijgelaten wordt in de wereld kun je overal opdrachten vinden en die aannemen. Dat is in veel gevallen een vrachtje ophalen en ergens afleveren, maar ook zul je geregeld de moeilijke gebieden in moeten trekken om een achtergelaten trailer of truck op te halen. Daarnaast vormt elke map op zichzelf een grote puzzel, want lang niet alle wegen zijn direct begaanbaar. Dit komt door allerlei obstakels, denk dan aan rotsverschuivingen, ingestorte bruggen, omgevallen elektriciteitsmasten, kapotte pijpleidingen en meer. Deze zaken vormen een belemmering op je route, dus het is zaak om daarvoor specifieke vrachten op te halen en af te leveren ter herstel.

Het punt is echter dat je niet gelijk alles te zien krijgt, want elke map die je bezoekt is zwart met her en der uitkijkposten. Op dat soort momenten zul je eerst naar de uitkijkposten toe moeten rijden om ze te unlocken met als gevolg dat een gedeelte van de map zichtbaar wordt. De weg ernaartoe is echter een uitdaging, gezien recht op je doel af rijden vrijwel altijd onmogelijk is. Het is dus ook weer ploeteren tot je bij het punt uitkomt, in die zin dus een puzzel om de juiste route uit te dokteren. Het is in dat perspectief ook verstandig om bij elke nieuwe map zoveel mogelijk uitkijkposten als eerste te bereiken, dat voorkomt verrassingen tijdens het uitvoeren van de opdrachten. Door deze te bereiken worden namelijk ook alle randzaken in de nabije omgeving getoond. Dat beperkt zich dus niet tot obstakels op het pad, ook zie je nieuwe opdrachten, upgrades en meer.

Grote en kleine contracten

In SnowRunner heb je één simpele taak: het accepteren en vervullen van kleine en grote opdrachten. De kleine opdrachten zijn veelal relatief simpele taken, zoals al aangehaald: het vervoeren van gewenste vrachten of het ophalen van een bepaald voertuig. Ook krijg je geinige extra’s te doen, zoals een bepaald uitkijkpunt (niet te verwarren met uitkijkposten) bereiken die zeer lastig te benaderen is, het omver rijden van bepaalde tonnen, bepaalde objecten zoeken, enzovoort. De grote opdrachten zijn vooral gericht op het vervoeren van goederen, maar dan in een serie. Hierbij ben je wel vrij in welke volgorde je het doet en doordat de omvang groter is, levert het ook meer op. Je krijgt per voltooide opdracht zowel geld als ervaringspunten en dat laatste is gekoppeld aan een level.

Dat level is belangrijk, want verschillende voertuigen en onderdelen zijn pas beschikbaar vanaf een hoger level. Hierdoor kun je dus niet gelijk het beste van het beste kopen en alle opdrachten met twee vingers in de neus voltooien. Daarnaast zijn de betalingen fors, maar zoals je wellicht al begrijpt is een nieuwe vrachtwagen geen goedkope aangelegenheid. Met andere woorden: je hebt behoorlijk veel knaken nodig wil je een nieuwe vrachtwagen aanschaffen en ook het kopen van upgrades voor je bestaande voertuig kan best prijzig zijn. Het is dus zaak om zoveel mogelijk opdrachten te voltooien en deze keer krijg je alles heel duidelijk in het menu gepresenteerd. Je kunt opdrachten ook volgen via een tracker en ze op ieder moment laten voor wat het is om later weer op te pakken. Je krijgt alle vrijheid.

Overigens is het kopen van upgrades voor je voertuig belangrijk om in de gaten te houden, want voor elke auto, vrachtwagen en speciaal voertuig zijn verbeteringen te vinden. Dit kunnen bijvoorbeeld banden met sneeuwkettingen zijn, maar ook een nieuwe sterkere motor, een snorkel, een kraan en meer. Per onderdeel staat duidelijk aangegeven wat de voor- en nadelen zijn, want alles heeft een effect op de statistieken. Het kan best zijn dat een bepaalde opdracht niet lukt door het gebrek aan motorvermogen. Geef dan niet gelijk op, maar kijk in de garage of je het vermogen kan upgraden zodat je die opdracht alsnog succesvol kan afronden.

Gekoppelde maps

In totaal heeft SnowRunner nu drie locaties te bieden: Michigan en Alaska in de Verenigde Staten en Taymyr in Rusland. De locaties zijn ontzettend verschillend van elkaar, waarbij je in Michigan nog de meeste verharde wegen treft. In Alaska ligt overal ijs en sneeuw en in Rusland heb je met een mengelmoes te maken, waarbij je in eerste instantie vooral door hevige modder zult moeten ploegen. Per locatie vind je ook meerdere maps en ditmaal zijn die maps aan elkaar gekoppeld middels tunnels. Dit heeft een laadscherm tot gevolg, maar dat biedt ook gelijk een extra mogelijkheid en dat zijn opdrachten die zich over meerdere maps spannen. Het zijn er niet buitengewoon veel, maar het is wel aanwezig in de game en dat maakt dat de maps wat minder op zichzelf staan.

Overigens kent elke map voldoende opdrachten om je uren mee te vermaken en de game zal ook per map bijhouden welke opdrachten je open hebt staan. Dit wordt gelukkig niet bij elkaar gegooid, zodat het overzicht bewaard blijft. Je bent te allen tijde vrij om naar een andere map te reizen, de game zal je in dat opzicht nooit belemmeren. Ben je een map zat of kom je er even niet uit? Ga naar een andere locatie en accepteer nieuwe opdrachten: alles telt mee voor je portemonnee en level, dus je hebt sowieso winst. Dit is overigens een erg prettige mogelijkheid, want de ontwikkelaar geeft je alle vrijheid in hoe je de game doorloopt. Die flexibele insteek maakt dat de game voor wat meer mensen toegankelijk is, want je bent niet per se gebonden aan een vaste volgorde van opdrachten in het doorlopen van de game.

De lier is je beste vriend

SnowRunner voelt in veel opzichten beter en gepolijster aan dan MudRunner. Dat zit hem in de hele structuur van missies aannemen, het overzicht en de vrijheid om te gaan en staan waar je wilt. Alle lessen die met MudRunner geleerd zijn, zijn meegenomen naar SnowRunner en dat komt de game ten goede. Het enige nadeel is dat de camera bij momenten nog steeds niet optimaal is en zelf de controle over kan nemen in nauwe doorgangen, waardoor je het overzicht kwijt kan raken. Dit komt gelukkig weinig voor, dus een groot probleem mogen we het niet noemen. Wel is een probleem dat de game meermaals crashte tijdens het spelen, hopelijk wordt dat nog opgelost. Drie crashes op twaalf uur spelen is immers niet goed.

Hoewel SnowRunner beter is dan MudRunner is lang niet alles perfect. De camera kan wat vervelend doen, het crashen is storend en ook het geglibber van voertuigen op droog asfalt klopt niet helemaal. Zelfs als je banden met een ‘good’ duiding voor asfalt hebt en je rijdt zonder vierwielaandrijving, dan is het wat vreemd dat je jeep of truck werkelijk alle kanten op stuitert. Dat is in het begin erg wennen, maar op een gegeven moment krijg je het wel onder de knie. Dit toont ook aan dat de focus absoluut op off-road rijden lag en dat is waar SnowRunner in excelleert. Het navigeren door de moeilijke omgevingen is bij momenten een zeer forse uitdaging, maar in vrijwel alle gevallen is er een oplossing.

Sta je vast in de blubber of sneeuw? Je lier is je beste vriend. Die kun je automatisch laten bevestigen aan een boom of object in de buurt, maar beter is nog handmatig. Je kiest zelf welk punt van je voertuig gepakt wordt en waaraan je het vastmaakt. Nadien kan je jezelf veelal uit de benarde positie trekken en als echt helemaal niks werkt, dan kun je altijd nog een secundair voertuig gebruiken. Als je hier ook wat handig in wordt, dan overwin je werkelijk elk obstakel en dat is precies wat SnowRunner tot zo’n sterke game maakt. Het overwinnen van de uitdagingen zorgt voor voldoening, erg veel voldoening. Kijk er niet raar van op dat een simpel vrachtje wegbrengen rustig een uur tot twee uur kan duren, want de juiste weg vinden is één ding, die ook succesvol afleggen is het andere: dé uitdaging!